Troye Sivan lançou esta sexta-feira, dia 21 de agosto, o seu novo EP conceptual. "In A Dream" está disponível em todos os serviços de streaming de música e a sua versão física pode ser comprada no site do artista.

Apesar de ter chegado apenas esta sexta-feira, os elogios já se multiplicam: o USA Today considerou "In A Dream" um dos "10 álbuns que tem de ouvir este mês", sublinhando que "nenhum outro artista conseguiu sintetizar a tristeza da quarentena como Troye Sivan". Já a Associated Press advoga que o disco é "um aperitivo perfeito para um artista em evolução – um postal melancólico e experimental para tempos difíceis".

O jovem artista australiano gravou cinco das seis canções do EP com o produtor Oscar Görres (The Weeknd, MARINA, Tove Lo) entre Estocolmo e Los Angeles, pouco antes da quarentena.

O primeiro single do disco, "Take Yourself Home", liderou as tendências a nível mundial do Twitter quando foi revelado e soma mais de 92 milhões de reproduções. Já o segundo tema, "Easy", soma mais 36 milhões de reproduções.