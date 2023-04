O evento promovido pelo Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC) da Universidade do Algarve, realiza-se entre as 9h00 e as 16h30 no salão nobre da Câmara de São Brás de Alportel, parceira da iniciativa, e termina com um passeio literário pela vila, num dos percursos da recentemente criada Rota Literária do Algarve, destacou a autarquia em comunicado.

Durante o encontro, vão ser conhecidas experiências aplicadas noutros territórios de Portugal, de Espanha e do Brasil, para aproveitar o património literário e desenvolver novos produtos turísticos, segundo a autarquia do distrito de Faro.

“O estudo das relações entre literatura e turismo e o investimento no turismo literário cresceram de forma significativa na última década. Entidades oficiais e privados encontram na oferta de produtos e experiências de turismo literário uma alternativa ou um complemento à oferta proporcionada por outros segmentos do turismo e, até mesmo, por outros nichos dentro do segmento do turismo cultural”, lê-se na nota.

O município considerou que o turismo literário “é um fenómeno relativamente recente” e “as metodologias utilizadas” para o seu desenvolvimento têm sido “diversas, em função das áreas de formação, dos interesses e dos conhecimentos dos criadores destes produtos e experiências”.

O encontro vai permitir refletir sobre a mais-valia que esta vertente do turismo pode representar para a literatura, para o território e para a economia de uma região, referiu a mesma fonte.

Entre os participantes vão estar estudantes, investigadores, autarcas e profissionais do turismo, indicou a Câmara de São Brás de Alportel, cuja vice-presidente, Marlene Guerreiro, fará a abertura do simpósio, juntamente com a coordenadora do Grupo de Investigação em Literatura e Turismo do CIAC, Sílvia Quinteiro.

Após a abertura, investigadores da Universidade de Minas Gerais, no Brasil, vão fazer uma exposição sobre o tema “Da cartografia ao turismo literário", e especialistas da Universidade Central da Catalunha, em Espanha, debruçar-se sobre “A construção de um itinerário literário: do desenho às aplicações turísticas e didáticas”.

O coordenador do roteiro literário “Levantado do Chão”, Nuno Cacilhas, vai apresentar esta experiência aplicada no município de Montemor-o-Novo, e Maria Mota Almeida, da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, Instituto de História Contemporânea da Nova de Lisboa e do CIAC fará outra apresentação, às 11:30.

Alexandre Bataller, da Universidade de Valência, em Espanha, vai falar sobre a aplicação de novas tecnologias à criação de rotas literárias, encerrando a primeira parte do encontro, que finalizará de tarde, com um passeio literário por São Brás de Alportel.