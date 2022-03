Em comunicado, a Câmara do Cartaxo, no distrito de Santarém, afirma que, além do concerto que resulta do LP gravado pelos UHF em tributo a José Afonso, a programação de abril inclui a residência artística de Sofia Dinger e Miguel Bonneville, com jovens estudantes de artes, no âmbito da parceria com a Materiais Diversos, que culminará com a apresentação, no dia 09, do espetáculo “O Primeiro Sol”, centrado em duas das personagens principais da peça de Anton Tchekov “A Gaivota”.

Dia 24, no âmbito da produção da Culturproject “Amílcar Geração”, o ator Ângelo Torres apresentará um monólogo “que é uma evocação da vida e do legado de Amílcar Cabral, fundador do PAIGC e figura incontornável da luta anticolonialista na Guiné e em Cabo Verde”, estreando dia 29 a peça “Dá Raiva Olhar para Trás”, de John Osborne, com encenação de Frederico Corado e produção da Área de Serviço.

A programação inclui ainda uma exposição de artes plásticas de alunos da Escola Secundária do Cartaxo (de 02 a 30 de abril), a peça de teatro para bebés “A Magia do Fundo do Mar” (dia 03) e a iniciativa Sextas-feiras de Cinema, que arranca este mês com o documentário “Cumbia que te vas de Ronda”, de Pablo Ignacio Coronel, no âmbito da “Film Club Waves of Youth”, seguido de conversa com o autor (dia 01).