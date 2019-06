"A Feira do Pinhal irá ser projetada para um novo local, o novo espaço de Feiras e Mercados dotado de infraestruturas próprias para acontecimentos do género", disse hoje o presidente da Câmara de Oleiros, distrito de Castelo Branco, Fernando Marques Jorge.

O autarca, que falava numa conferência de imprensa para a apresentação da 19.ª edição do certame, adiantou que, este ano, a novidade será o pavilhão institucional, onde as juntas de freguesia e as associações locais vão estar reunidas na promoção do território e dos seus pontos fortes.

"Continuamos a nossa aposta pela sustentabilidade. Neste âmbito, do ponto de vista económico, queremos continuar a apoiar as nossas populações. Elas são a nossa maior prioridade. Nesse sentido, para podermos fazer face às suas necessidades e, em particular, de todos os que foram afetados pelos incêndios de 2017, manteremos a nossa política de contenção de custos na realização de espetáculos", sublinhou.

Do ponto de vista ambiental e como forma de garantir o bem-estar das gerações atuais e vindouras, o autarca disse que pretende reduzir a pegada ecológica.