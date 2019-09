No próximo fim de semana, o Rock in Rio Lisboa celebra 15 anos junto à Torre de Belém, em Lisboa. O primeiro dia do evento (6 de setembro) estará a cargo de uma orquestra com cerca de 60 músicos, dirigida pelo Maestro Rui Massena, que interpretará temas de bandas que passaram pelos palcos do festival, em Lisboa. Antes do espetáculo, o SAPO Mag acompanhou os ensaios na Casa da Música, no Porto.

