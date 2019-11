“Uma Réstia de Temor – Variações sobre Édipo” é o nome da obra a estrear na próxima quinta-feira, dia 14, no teatro Cinearte, em Lisboa, uma encenação e espaço cénico de Rita Lello, com estreia absoluta em Portugal, com a qual a atriz e encenadora regressa à escrita do vencedor do Pulitzer de Teatro com “Buried Child” (1979), nove anos depois de, no mesmo palco, ter posto dirigido “Angel City”.

Admiradora confessa da escrita de Sam Shepard (1943-2017), Rita Lello – que “achava que um dia ia conhecer” o cineasta, escritor e dramaturgo – chegou a esta peça do nomeado para o Óscar de Melhor Ator Secundário pelo desempenho no filme “Os Eleitos”, pouco depois da morte deste, em 2017.

Na altura, questionou-se sobre qual teria sido o último trabalho do autor e foi à procura, observou.

Sam Shepard ainda era vivo quado a peça foi estreada, em 2014, mas aquilo que, para o escritor, era o início de um ciclo de revisitação dos textos clássicos, acabou por se tornar na sua peça "testamentária”.

"Uma Réstia de Temor" é uma “revisitação do mito do rei Édipo, um tema "universal" que a autora admira e lhe é próximo, dado já ter feito duas Antígonas (protagonista da tragédia de Sófocles, filha da relação incestuosa entre o rei Édipo e sua mãe Jocasta).

A “escrita contemporânea e hiperativa” do “enorme dramaturgo” que foi Sam Shepard, aliada ao facto de o autor revisitar o mito grego conjugando-o com o universo dramatúrgico que sempre lhe interessara - as questões da violência, da “doença da família americana, os problemas da sociedade contemporânea e a intolerância” - foram outros dos pontos de interesse para a encenadora.