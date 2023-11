Na emissão desta segunda-feira, dia 13 de novembro, de "Extremamente Desagradável", da Renascença, Joana Marques analisou um vídeo de SirKazzio, sobre um estafeta que comeu o hambúrguer do youtuber.

Na rubrica d'"As Três da Manhã", a humorista sugeriu que poderia ser realizado um novo filme sobre o caso - "The Fast Food and The Furious", que contaria com a participação de Daniela Melchior. "Anunciamos aqui, em primeira mão, uma das protagonistas", brincou Joana Marques.

A atriz participou na emissão, "confirmando" a sua participação no filme. "Olá, eu sou a Daniela Melchior e serei novamente a Isabel, street racer brasileira no filme 'Velocidade Furiosa XII - Ligação Odivelas'. Estou super ansiosa, já ouço o roncar dos motores... ah, não, afinal é a barriga do Kazzio que já está a dar horas", gracejou.

Veja aqui o vídeo.