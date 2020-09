Esta segunda-feira, dia 28 de setembro, Billie Eilish anunciou nas redes sociais o lançamento de um documentário sobre a sua vida e carreira. "The World’s A Little Blurry", frase retirada da canção "ilomilo", do álbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (2019), será estreado em fevereiro de 2021.

A norte-americana partilhou um pequeno vídeo do documentário, que irá chegar aos cinemas e à Apple TV+.

De acordo com o The Hollywood Reporter, a artista recebeu cerca de 25 milhões de dólares para protagonizar o documentário. Segundo a imprensa norte-americana, "The World’s A Little Blurry" vai revelar os bastidores da vida de Billie Eilish depois de ter vencido seis Grammys.

Veja o teaser: