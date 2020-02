O primeiro álbum, “Vibra”, que será editado em maio, conta com o apoio da Direção-Geral das Artes e tem como “objetivo artístico central, combinar a plasticidade dos espaços públicos e suas inerentes características acústicas, na composição das peças musicais”, disse o músico à agência Lusa.

Além dos instrumentos gravados em estúdio, vão decorrer gravações em espaços como a estação Salgueiros do Metro do Porto, a lagoa do Parque de Serralves, as áreas de ligação entre as salas da Casa da Música, a câmara anecóica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e galerias subterrâneas do Rio de Vila, situadas entre São Bento e a Praça da Ribeira.

Quanto à escolha do título, “Vibra”, homónimo do projeto, o compositor explicou que é “uma alusão à dimensão mecânica do som”, a vibração.

“Os espaços públicos escolhidos são considerados do ponto de vista formal, como instrumentos musicais, contribuindo com a sua volumetria e idiossincrasias geométricas, na própria conceção musical”, explicou João Pedro Coimbra.