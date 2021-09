Esta semana, JP Coimbra vai apresentar o seu álbum "Vibra" ao vivo no Porto e em Lisboa. A 12 de setembro, o músico atua ma Casa do Roseiral, nos Jardins do Palácio de Cristal, no Porto, e, no dia seguinte, 13, o artista sobe ao palco do Teatro Maria Matos, em Lisboa.

O concerto no Porto, marcado para as 19h00, faz parte do programa do último dia da Feira do Livro e é de entrada gratuita mas sujeita a lotação, cumprindo as regras da DGS. Já em Lisboa, o espetáculo arranca às 21h00 e os bilhetes encontra-se à venda nos locais habituais.

O músico e compositor português JP Coimbra passou, a partir de julho, a integrar a editora e agência britânica Manners McDade. "Estou encantado por anunciar que assinei com a Manners McDade. É uma honra e um privilégio ser representado por tal equipa e estar rodeado de tantos talentosos artistas”, escreveu o músico no Facebook.

Em 2020, João Pedro Coimbra lançou o seu primeiro álbum em nome próprio, “Vibra”, no qual combinou a plasticidade de espaços públicos da cidade do Porto com as suas características acústicas.