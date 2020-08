A Arte Em Movimento (AEM), academia de dança de Viana do Castelo, partilhou nas redes sociais o seu mais recente projeto, o "Stand Up". O vídeo protagonizado por bailarinos da AEM e de grupos folclóricos de Castelo de Neiva e Vila Franca soma milhares de visualizações e centenas de partilhas nas redes sociais.

Para o vídeo, a AEM escolheu o tema "Stand Up", do filme "Harriet", interpretado pela protagonista Cynthia Erivo. 'Stand Up' surge de uma vontade enorme de gritar aos quantos cantos da cidade que o povo Vianense sabe realmente manter-se de pé", frisa a academia nas redes sociias.

"Ao longo deste percurso de cerca de oito dias de filmagens percebemos essa força…não existiu momento algum que nos fizesse desistir mesmo tendo travado uma 'luta' com as condições climatéricas! Garanto-vos que foi toda uma aventura todos os dias de filmagens", explicam.

Veja o vídeo: