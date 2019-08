Estes três nomes juntam-se a um cartaz que integra, entre outros, Manic Street Preachers, Anna Calvi, The Offspring, Skunk Anansie, Linda Martini, The Wedding Present, The Sisters Of Mercy, The House Of Love, Gang Of Four e Fischer-Z, repartidos pelos dois palcos.

Segundo a organização, no primeiro dia do festival atuará a Sociedade Musical Banda Lanhelense.

As "zonas de lazer, os balouços sobre o rio Coura, a praia fluvial com Bandeira Azul, as bicicletas gratuitas para passeios entre o recinto do festival e a vila de Caminha melhores acessos para pessoas com mobilidade reduzida" são outras das apostas.

À Lusa, o presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves, disse esperar "o maior festival desde o seu último regresso e um dos maiores de sempre".

"Todos os números que temos - venda de bilhetes, procura de casa para os dias do evento, hotéis cheios, interações nas redes sociais - apontam para a possibilidade de termos três dias de muita música, mas também de muita gente. Se o ritmo de aquisição de bilhetes se mantiver, qualquer um dos dias terá sempre mais público que qualquer dos dias das últimas quatro edições. Vamos encher e já tomamos várias medidas para precaver os desafios que daí resultam", referiu.

O autarca socialista explicou que o município "investiu mais em infraestruturas", apontando "a criação do segundo palco, o aumento do parque de campismo, da zona restauração e o reforço da iluminação".

O primeiro festival de música do país, que ainda hoje goza da fama do "Woodstock" à portuguesa, sofreu um interregno de oito anos, entre 2006 e 2014.

À mítica edição de 1971, lançada pelo médico António Barge, com a presença, entre outros, de Elton John e Manfred Mann, sucederam-se nas últimas décadas avanços e recuos na organização do evento que ressurgiu em 2016.