Depois de tocar na Sala Suggia da Casa da Música, pelas 21:00, o agrupamento formado em 2013 continua a homenagear um dos fundadores, o oboísta Samuel Bastos, com um concerto na sexta-feira no Mosteiro de S. Miguel de Refojos, em Cabeceiras de Basto, com entrada livre.

Segue-se, no sábado, o Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, em Oliveira do Bairro, terminando a digressão em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, pelas 17:00.

Com direção musical de Dinis Sousa, a Orquestra XXI arranca o programa com uma peça portuguesa, “Tua Lágrima em Mim”, que Ana Seara, Jovem Compositora Residente da Casa da Música em 2014, compôs em 2009, antes do Concerto de Chostakovitch.