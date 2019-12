Boy Harsher e Pinegrove são as mais recentes confirmações para o Vodafone Paredes de Coura que está de regresso de 19 a 22 de agosto.

Pixies, Parquet Courts, Woods, Black Country, New Road, IDLES, The Comet Is Coming, (Sandy) Alex G, Mac DeMarco, Tommy Cash, Squid, Ty Segall & Freedom Band, Yellow Days, Daughter, Floating Points (Live) e BadBadNotGood também vão passar pelo festival em 2020.

"Jae Matthews e Augustus Muller produzem um sombrio, mas altamente dançável eletropop sob o nome Boy Harsher. Uma fórmula de sucesso apresentada em temas carregados de batidas minimalistas com sonoridades de sintetizadores na qual misturam letras sobre desejo, fantasia e solidão à dinâmica voz de Jae Matthews", frisa a organização em comunicado.

"Careful" é o mais recente disco do duo natural da Geórgia para ouvir na 28ª edição do Vodafone Paredes de Coura.

Já os norte-americanos Pinegrove "construíram um respeitado e independente reportório antes de assinarem com a editora Run for Cover Records para o lançamento do álbum de estreia, 'Cardinal' (2016)". "Após o sucesso dos dois primeiros discos, o quarteto decide fazer uma breve pausa de um ano até ao lançamento de 'Skylight', editado no final de 2018", lembra a organização.