O concerto será transmitido no dia 24 de outubro e os bilhetes já se encontram à venda.Billie Eilish, artista vencedora de cinco Grammys, anunciou os detalhes do seu primeiro concerto transmitido para todo o mundo. “WHERE DO WE GO? THE LIVESTREAM” será transmitido no site de Billie através da plataforma de streaming Maestro. Este concerto único e especial, com produção interativa da lili Studios, será transmitido a partir de Los Angeles no dia 24 de outubro, pelas 23h00 (Portugal Continental). Após o concerto, todos os que adquiriram bilhetes para este livestream poderão rever o espetáculo durante 24 horas. A partir deste domingo, 11 de outubro, os primeiros compradores terão acesso exclusivo a merchandise de Billie Eilish com um desconto especial. Serão ainda reveladas peças exclusivas de merchandise de Billie Eilish e que ficarão disponíveis até ao dia do espetáculo para todos os que adquiriram bilhete para o livestream. As receitas de algumas peças revertem para a Crew Nation, um fundo de beneficência criado para ajudar inúmeras pessoas que trabalham no ramo dos espetáculos e cujas vidas foram afetadas pelos cancelamentos de concertos em 2020. Para ficar a par de como se envolver, fazer donativos ou comprar merchandise, clique em livenation.com/crewnation. “WHERE DO WE GO? THE LIVESTREAM” estará disponível para stream através do link http://livestream.billieeilish.com no sábado, 24 de outubro, às 23h00. Os bilhetes já estão à venda em Livestream.billieeilish.com

