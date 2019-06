Os concertos, que “navegam entre a música 'country', o 'blues' e a música experimental”, vão ter lugar no Auditório da Academia de Música de Espinho, no dia 8, no Centro de Artes do Espetáculo de Portalegre, no dia 9, e encerram em Lisboa, no Teatro Bocage, a 10 de novembro.

William Tyler, nascido no Tennessee, nos Estados Unidos da América, lançou o seu primeiro álbum em 2010, “Behold the Spirit”, a que se seguiram "Impossible Truth”, em 2013, “Modern Country”, em 2016, e “Goes West”, este ano.

O guitarrista, que aposta agora numa carreira a solo, colaborou com nomes da música norte-americana como as bandas Lambchop, Wood Wand, The Silver Jews, e o cantor e músico Bonnie Prince Billy.

Os bilhetes para os três concertos já estão à venda e custam entre quatro euros e 12 euros.