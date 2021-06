A banda inglesa Wolf Alice, formada em 2010 por Ellie Rowsell, Joff Oddie, Theo Ellis e Joel Amey, vai regressar à sala lisboeta onde atuou em 2018.

O grupo irá apresentar o terceiro álbum de estúdio, “Blue Weekend”, sucessor de “Visions Of A Life” (2017).

“Blue Weekend” foi editado a 11 de junho e produzido por Markus Dravs, que já colaborou com os Arcade Fire, Björk, Brian Eno e com os Florence and the Machine.

Os bilhetes para o concerto a 3 de março de 2022, às 20h00, vão estar à venda a partir de sexta-feira.