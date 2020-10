Shawn Mendes anunciou o início de uma nova era na sua carreira. Na semana passada, nas redes sociais, o cantor anunciou o lançamento de um novo álbum , "Wonder", que chega às lojas e aos serviços de streaming de música a 4 de dezembro.

O músico revelou ainda o primeiro single, que dá nome ao disco. A canção foi escrita por Shawn Mendes, Scott Harris, Thomas Hull e Nate Mercereau e produzida por Mendes, Kid Harpoon, & Mercereau. Já o vídeo de "Wonder" foi realizado por Matty Peacock.

No Youtube, o artista revelou os bastidores das gravações do vídeo do single.

Veja o vídeo:

O disco "Wonder" foi gravado durante uma série de sessões de gravação em Rhinebeck (Nova Iorque) e Big Sur (California), ao longo do último ano. Oiça “Wonder” aqui e veja o vídeo aqui.

"Senti muito a vossa falta. Sei que tem sido um ano realmente assustador para todos e, por isso, estou a enviar 'baldes de amor' para vocês. Compus um álbum, chama-se 'Wonder'", escreveu o músico numa carta partilhada nas redes sociais. "Parece que uma parte de mim foi escrita num papel e gravada numa música. Tentei ser tão real e honesto como sempre", contou o cantor, acrescentando que desejava fazer "este álbum há muito tempo".

"Obrigado por estarem ao meu lado durante tantos anos. Adoro-vos", frisou.

Shawn Mendes lançou ainda um site para apresentar o novo álbum. Em whatiswonder.com, os fãs podem 'passear' por uma sala com vários objetos que dão pistas sobre as novas canções - na sala, é possível encontrar uma cassete, uma setlist ou fotografias.