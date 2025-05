A decisão foi anunciada na sexta-feira pela fundação World Press Photo, a par das conclusões da investigação suscitada pelo documentário, que apontam para a possibilidade de "os fotógrafos Nguyen Thanh Nghe ou Huynh Cong Phuc terem estado em melhor posição para tirar a fotografia, em vez de Nick Ut".

"Assim sendo, suspendemos a atribuição de ‘O Terror da Guerra’ ['Menina do Napalm'] a Nick Ut, a partir de hoje", afirma a fundação em comunicado.

A autoria da imagem continuará suspensa até à sua confirmação plena, acrescenta a World Press Photo, que apresentará "os pormenores da investigação" dos últimos cinco meses no próximo sábado, em Amesterdão, numa sessão com a sua diretora executiva, Joumana El Zein Khoury.

"A Menina do Napalm", também conhecida por "O Terror da Guerra", uma das mais conhecidas fotografias da Guerra do Vietname, mostra uma menina vietnamita gravemente queimada a correr nua por uma estrada, após um ataque de napalm, na região de Trang Bang, no sul do país, em 1972.

A imagem deu ao fotógrafo vietnamita-americano da Associated Press (AP) Huynh Cong Ut, mais conhecido por Nick Ut, o Prémio Pulitzer e o World Press Photo em 1973.

No passado mês de janeiro, um documentário exibido no Festival de Cinema de Sundance, "The Stringer", produzido pela Fundação VII, atribuiu a foto a um jornalista 'freelancer' vietnamita, Nguyen Thanh Nghe, que é entrevistado no filme.

A revelação levou a agência norte-americana AP a encetar igualmente uma investigação, que divulgou no passado dia 6 de maio, concluindo que "não há provas definitivas, pelos [seus] padrões, para alterar o crédito desta foto de 53 anos".

Segundo o relatório de 96 páginas divulgado pela AP, não é possível provar conclusivamente a autoria da imagem, devido à passagem do tempo, à ausência de provas importantes, às limitações da tecnologia e às mortes de várias pessoas envolvidas, ao longo das últimas cinco décadas.

Os resultados mantêm a possibilidade de Nick Ut ser de facto o autor da imagem, por não ter sido encontrada qualquer prova de que Nguyen a tenha feito.

O estudo da AP envolveu entrevistas, exame de câmaras, construção de um modelo 3D da situação e estudo de negativos sobreviventes desse dia 8 de junho de 1972, em que a imagem foi capturada.

O relatório da World Press Photo, hoje divulgado, por seu lado, foi feito "com base na análise de localização, distância e câmara utilizada", e conclui que outros dois fotógrafos, os vietnamitas Nguyen Thanh Nghe e Huynh Cong Phuc, "podem ter estado em melhor posição para tirar a fotografia".

"O mais importante é que a fotografia em si permanece incontestável, e o prémio World Press Photo para esta foto de um momento importante na história do século XX continua a ser um facto, [...] apenas a autoria está suspensa e sob revisão", esclarece o comunicado.

A World Press Photo admite que a autoria continuará a ser contestada, e que o autor pode nunca vir a ser "totalmente confirmado", por isso a suspensão manter-se-á "válida até que se prove o contrário".

A diretora executiva da World Press Photo, citada no comunicado, esclarece que a fundação tem um processo para quando surgem alegações após a entrega dos prémios, e que as conclusões são tiradas a partir de factos e de acordo com os valores "de precisão, fiabilidade e diversidade" da fundação.

"A Menina do Napalm" continua a ser "uma imagem incontestável de um momento da história com repercussões no Vietname, nos Estados Unidos e no mundo", conclui Joumana El Zein Khoury.

Kim Phuc Phan Thi, a menina no centro da imagem, tornou-se cidadã canadiana e continuou a testemunhar, ao longo da vida, o ataque das forças norte-americanas e o terror da guerra.