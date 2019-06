"Durante estes meses, ele tentou ao máximo realizar os muitos espetáculos agendados, [mas] agora tem de priorizar a sua saúde. Só retornará aos palcos quando a sua equipa médica assim o permitir, o que de momento é, de todo, impossível", acrescenta Xavier Mota.

À revista, o agente do artista deixa uma mensagem aos fãs: "Ele agradece a compreensão de todos os milhares de fãs, assim como de todos os profissionais da música, empresários e comissões de festas. Agradece ainda a especial compreensão pelo respeito da sua privacidade nesta fase passageira da sua vida".

"Malhão do Beijo" e "Oh Cara Linda" são dois dos temas mais populares do artista.