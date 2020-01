Depois de se ter imposto, desde finais dos anos 1990, como uma das vozes mais elogiadas da MPB, Zeca Baleiro entra em 2020 com um álbum inspirado pela música portuguesa.

"Às Vezes o Amor", o seu novo disco, "não é uma antologia, mas um recorte afetivo do cancioneiro português feito por um músico brasileiro, uma homenagem sincera e apaixonada", assinala o cantor e compositor em comunicado.

O single "Às Vezes o Amor", versão de um tema de Sérgio Godinho, será disponibilizado em todas as plataformas digitais no dia 10 de janeiro, mas já pode ser ouvido em exclusivo no SAPO Mag, juntamente com o videoclip:

O álbum deverá ser editado no início de fevereiro, em data a anunciar, e consolida uma longa relação de Zeca Baleiro com artistas portugueses.

Em 1999, no âmbito do projeto "Navegar é Preciso", encontro entre artistas brasileiros e portugueses, em São Paulo, o brasileiro dividiu o palco com Pedro Abrunhosa. No ano seguinte, Sérgio Godinho assistiu a um concerto de Zeca Baleiro em Salvador, também no Brasil, convidou-o para participar na Festa do Avante, sublinha a editora em comunicado. Dessa cumplicidade nasceu ainda a colaboração em "Irmão do Meio" (2003) com "Coro das Velhas". Pedro Jóia, Teresa Salgueiro, Clã ou Susana Travassos foram outros nomes nacionais com os quais o cantor colaborou.