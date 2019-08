A origem

Don Diego de la Vega, um jovem aristocrata de origem espanhola e com a aparência de um estudante inofensivo, sentia-se revoltado com os poderosos corruptos e cruéis que abusavam do povo humilde de Los Angeles e arredores.

Para defender os fracos e oprimidos, resolve transformar-se no Zorro (raposa, em espanhol) e veste-se totalmente de preto, escondendo a sua identidade por trás de uma máscara que mostra apenas os seus olhos e seu fino bigode.

O vigilante conta com o fiel Bernardo, o seu mordomo que é mudo e finge ser surdo para melhorar a condição de escudeiro do patrão, e também com Tornado, o seu inteligente cavalo negro.

Outra personagem recorrente é o robusto sargento Demetrio López García, um pretenso inimigo que é mais simpático do que perigoso.

Um série mítica

Foi a série de televisão da Disney (composta por 78 episódios gravados entre 1957 e 1961) que fez a personagem ganhar popularidade a nível internacional.

O ator Guy Williams (na foto acima), com 1,90m de altura, sorriso cativante e esgrimista na vida real, foi o escolhido para encarnar o justiceiro hispânico na série. Era ele próprio, e não um duplo, que fazia os duelos de espada, mesmo quando estas eram reais.

"O dia das lutas era sexta-feira. Assim, caso houvesse algum problema, eu teria algum tempo para me recuperar dos ferimentos", contou o ator numa entrevista da época.

A assinatura de três traços com a espada para formar a letra "Z", de Zorro, era a marca registada da série.

Recentemente, novas produções protagonizadas por Zorro foram filmadas na Colômbia e nas Filipinas e vendidas para quase 100 países.

Estrela de cinema e não só

No cinema, houve mais de 50 Zorros, incluindo paródias e versões eróticas.

As mais conhecidas foram interpretadas pelos galãs Douglas Fairbanks (1920), Tyrone Power (1940), Alain Delon (1975) e Antonio Banderas (dois filmes, 1998 e 2005).

O criador de Batman, Bon Kane, assegurou que o filme mudo "The Sign of Zorro" (1960), com Fairbanks, o influenciou muito na altura de criar o seu super-herói. Tornado serviu, aliás, de inspiração para o Batmóvel.

Atualmente, há um projeto em preparação em Hollywood com o ator mexicano Gael García Bernal.

A banda desenhada, a música e os videojogos também exploraram ao máximo a imagem de Zorro.

"Tem traços de Robin dos Bosques e, em parte, Peter Pan e Che Guevara", afirmou a escritora chilena Isabel Allende numa entrevista em 2005, por ocasião da publicação do seu romance "Zorro".

"Não só pune, como Super-Homem, os ataques à propriedade privada, como também intervém quando a dignidade ou a liberdade humana são ultrajadas. O Zorro remete à consciência cívica que tanto faz falta atualmente", afirmou o escritor francês Yann Moix, em 2010.