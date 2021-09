"Durante três dias, o programa 'Cristina ComVida' faz-se à estrada e lança-se numa aventura de autocaravana. Para este passeio, que promete ser inesquecível, Cristina Ferreira convidou o amigo de sempre, Manuel Luís Goucha. A dupla mais imprevisível da televisão portuguesa volta a juntar-se e no seu roteiro quer conhecer as estradas e as paisagens de Portugal, mas, sobretudo, as pessoas que o habitam", resume a TVI.

"Nestes episódios, o público vai poder acompanhar todas as peripécias da viagem de Cristina e Goucha, mas também espreitar as suas rotinas enquanto caravanistas, incluindo a preparação das refeições, o deitar e o acordar dos apresentadores.

Não perca esta grande aventura no próximo dia 8, 9 e 10 de setembro", adianta o canal em comunicado.

Segundo um fonte do canal, os apresentadores foram filmados "permanentemente". "Mesmo na caravana existiam várias câmaras que seguiam todos os passos deles. Foi quase um 'Big Brother'", contou à revista TV Mais.

"17 anos depois, juntos numa autocaravana. E você vem connosco. E o que vai poder ver não tem filtro nem encenação. São dois amigos numa viagem de profunda cumplicidade. E onde deixamos entrar tantos que nos têm amado ao longo do tempo. O amor será sempre o amor", escreveu a apresentadora na sua conta no Instagram.

Veja o teaser: