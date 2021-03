Os episódios acompanham cinco peregrinos do Caminho de Santiago que "compartilham peripécias, experiências e descobrem o sentido das suas vidas". "A série, de oito episódios, tem como cenários como o México, Portugal, Alemanha e Coreia. Apesar de ser maioritariamente falada em espanhol e inglês, '3 Caminos 'conta com a participação de atores de seis países", avança a RTP1 em comunicado.

"3 Caminos" centra-se na história de cinco amigos, de diferentes nacionalidades, mas todos ligados pelo Caminho de Santiago, no qual se encontram em três momentos importantes das suas vidas. "Ao longo deste caminho, entraremos nas suas vidas, vamos poder acompanhar o passar do tempo, os seus sonhos, os seus romances e as suas amizades, e como tudo isto vai transformar as suas personalidades. 2000, 2006 e 2021 são os anos em que estes caminhos se abrem e que representam três etapas da vida dos cinco amigos, nas quais enfrentam problemas, muitas tensões e conflitos do dia a dia, mas onde, de forma espiritual e material, o Caminho de Santiago é o elemento determinante e de partilha", adianta o canal.

"3 Caminos" é uma série da RTP em parceria com a Amazon Prime Video, a TV Galiza, a Cinemate, a Ficcion Producciones e a Beta Film. "Cada vez mais a coprodução de séries está a conquistar os mercados internacionais e a atenção especial dos grandes distribuidores de streaming, que procuram estabelecer parcerias com os canais de televisão para o desenvolvimento de projetos na Europa", frisa a RTP1.

