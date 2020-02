Depois de Manuel Luís Goucha e de Cristina Ferreira, Filomena Cautela vai receber Maria Cerqueira Gomes no sofá do "5 Para a Meia Noite". A produção do talk show confirmou a informação nas redes sociais.

A apresentadora do "Você ne TV" vai se ruma das convidadas da emissão desta quinta-feira, dia 6 de fevereiro.

Além de Maria Cerqueira Gomes, Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves vão receber ainda a Luísa Cruz e Rui Santos.