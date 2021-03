Inês Castel-Branco foi uma das convidadas da emissão desta quinta-feira, dia 4 de março, do "5 para a meia-noite". Em conversa com Inês Lopes Gonçalves, a atriz recordou um "episódio que... contado ninguém acredita", que fará parte do seu novo podcast-

"Quando estava grávida, contratei uma pessoa trabalhar em minha casa e tomar conta do meu filho. Entrevistei muitas e a melhor de todas, com o melhor currículo e com as melhores referências... eu contratei. Contratei-a e ela trabalhou em minha casa durante um ano e meio. Um dia, vou passar um fim de semana ao Alentejo e, quando volto, não encontro o meu computador, nem o computador do meu marido, nem a máquina fotográfica, nem a televisão. Tinham roubado tudo o que era de valor", começou por contar Inês Castel-Branco.

"A polícia perguntou: 'quem tinha chave?' A estudante, a empregada e nós. E pus as mãos no fogo pela duas (...) Passaram-se mais seis meses e, um dia, estou no Facebook e encontro a página da minha empregada e encontro fotografias onde ela está taggada com a minha roupa vestida (...) Curiosamente, à quinta fotografia era uma criança do país dela rodeada pelas roupas do meu filho. Confrontei-a e despedi-a", revelou.

"Passado um ano, liga-me uma amiga: 'estou aqui a fazer entrevistas a uma empregada e deram-te como referência. O que tens a dizer sobre esta?'. E era a mesma", resumiu a atriz.

Veja o vídeo.