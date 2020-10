Devorah Izquierdo é uma das grandes protagonistas da edição de 2020 do "Got Talent Uruguai". Na primeira audição no concurso de talentos, a jovem interpretou o tema "Set Fire to the Rain", de Adele.

No palco do programa, a concorrente conquistou todos os jurados do programa "Got Talent Uruguai", passando à próxima fase do concurso. "Esta Adele do Uruguai surpreendeu e mostrou a força da sua voz", frisa a produção do programa.

No Youtube, a atuação de Devorah Izquierdo soma quase 300 mil visualizações.

Veja o vídeo: