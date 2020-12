Cláudia Pascoal foi uma das convidadas especiais da emissão de Natal do "The Voice Portugal". No palco do programa de talentos, a jovem cantor apresentou o seu mais recente single, "Quase Dança", que faz parte do seu primeiro álbum de originais.

Para a atuação no formato RTP1, Cláudia Pascoal convidou o Rancho da Malveira. No final, a artista relembrou os tempos em que pisou o palco do "The Voice Portugal" como corrente. "É incrível voltar (...) Passaram três e aconteceu muita coisa, descobrir-me como artista", sublinhou.

Já nas redes sociais, Cláudia Pascoal frisou que o regresso foi "estranhamente bom". "Agora, sem equipas e sem votações, e acompanhada pela minha banda incrível e pelo bonito Rancho da Malveira. A música, para mim, agora é tão diferente do que era em 2017. Este ano foi sem dúvida desapontante, mas também trouxe coisas boas, e uma delas aconteceu ontem", frisou.

