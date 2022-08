Já ninguém tinha dúvidas e os próprios criadores já tinham dado como certo há semanas: esta sexta-feira, dia 26 de agosto, a HBO confirmou que "House of the Dragon" vai contar com uma segunda temporada.

"Estamos orgulhosos do que toda a equipa de 'House of the Dragon' conseguiu com a primeira temporada”, disse Francesca Orsi, vice-presidente executiva de programação da HBO. "Não poderíamos estar mais animados por continuar a dar vida à saga épica da Casa Targaryen com a segunda temporada", acrescentou.

Baseada em "Fogo e Sangue", do escritor norte-americano, a série, que se passa cerca de 200 anos antes dos acontecimentos de "A Guerra dos Tronos", conta a história da Casa Targaryen.

Segundo o showrunner Miguel Sapochnik, a trama resume-se de forma simples: "Duas mulheres e dois homens. Há o rei (Viserys), o seu irmão (Daemon), a filha do rei (Rhaenyra) e sua melhor amiga (Alicent). Então, a melhor amiga torna-se na esposa do rei e, portanto, rainha. Isso por si só é complicado – quando o teu melhor amigo se casa com teu pai. Mas das coisas mais pequenas, evolui lentamente para uma batalha gigantesca entre os dois lados".