Aguardada com muito expectativa, a Netflix revelou finalmente a data de estreia de "Wednesday".

Todos os oito episódios da série que traz de volta as personagens da "A Família Addams" ficarão disponíveis a 23 de novembro, que é a quarta-feira antes do feriado do "Thanksgiving", o Dia de Ação de Graças.

Interpretada por Jenna Ortega (das séries "Virgem Jane" e "Tu"), a série centrada na bizarra filha de Morticia (Catherine Zeta-Jones) e Gomez Addams (Luis Guzmán) foi desenvolvida por Tim Burton e marca a estreia do realizador de filmes como "Os Fantasmas Divertem-se", "Batman", "Eduardo Mãos de Tesoura" e "A Noiva Cadáver" em televisão, que dirigiu os primeiros dois episódios.

A série segue os anos de estudante de Wednesday na Nevermore Academy, onde tenta controlar as suas capacidades psíquicas emergentes, impedir uma série de mortes monstruosas que aterrorizam a localidade e resolver o mistério sobrenatural que envolveu os pais dela 25 anos antes — ao mesmo tempo que lida com as novas e muito complicadas relações em Nevermore.

"Mal sabia que iria entrar num pesadelo. Cheio de mistério, caos e assassinato. Acho que vou adorar isto aqui", ouve-se a jovem dizer no trailer divulgado em agosto.

No elenco estão ainda nomes como Isaac Ordonez, George Burcea e Gwendoline Christie, além de Christina Ricci, que foi Wednesday nos icónicos filmes dos anos 1990 e regressa a este universo para uma aparição especial como Marilyn Thornhill.

TRAILER.