A HBO frisa que o filme é "muito mais" do que um documentário de making of. "É uma história divertida e comovente, contada com sagacidade e intimidade, sobre o prazer agridoce do que significa criar um mundo, e depois ter que se despedir dele", sublinha a HBO em comunicado.

O documentário "mergulha na lama e sangue, para revelar as lágrimas e triunfos envolvidos no enorme desafio de dar vida ao fantástico mundo de fantasia de Westeros em grandes estúdios, localizações reais e cenários inesperados da Irlanda do Norte".

"Com um acesso sem precedentes a materiais e imagens atrás das câmaras, 'A Guerra dos Tronos: A última patrulha' é uma crónica íntima e pessoal, a partir das trincheiras da produção, acompanhando a equipa e o elenco enquanto enfrentam condições climatéricas extremas, prazos de entrega impossíveis e um exército de fãs ansiosos por spoilers", explica a HBO Portugal.