"Two Weeks to Live", nova comédia original da HBO, estreou-se no dia 23 de dezembro de 2020 no serviço de streaming e é protagonizada por Maisie Williams, atriz que ficou conhecida por interpretar Arya Stark em "A Guerra dos Tronos". Na primeira temporada da nova produção, uma cena protagonizada pela atriz trouxe boas memórias aos fãs dos Sete Reinos.

Na cena, Kim, a personagem de Maisie Williams em "Two Weeks to Live", enfrenta Jimmy (Sean Pertwee). Tal como na cena em que Arya enfrenta o Rei da Noite, a protagonista da nova série é agarrada pelo pescoço e deixa cair a sua arma (uma garrafa de vidro na nova série da HBO) para a outra mão para apunhalar o inimigo.

Veja o vídeo de "Two Weeks to Live":

E recorde a cena de "A Guerra dos Tronos":

"Two Weeks to Live" é protagonizada por Maisie Williams. A série conta ainda com Sian Clifford ("Quiz", "Fleabag"). "Esta nova comédia original conta uma história cómica de amor e vingança, que nasceu de uma partida aparentemente inofensiva, que corre terrivelmente mal", resume a HBO Portugal.

A primeira temporada acompanha Kim Noakes, uma jovem excêntrica de 20 e poucos anos que, desde o assassinato do pai, viveu quase toda a sua vida numa zona rural remota e isolada com a mãe, sempre preparada para o apocalipse.

"Sentindo-se obrigada a embarcar numa aventura tardia de maioridade, Kim vai à procura do assassino do pai e pelo caminho envolve os irmãos, Jay e Nicky, no seu plano", acrescenta o serviço de streaming.

Produzida pela Kudos, uma empresa da produtora Banijay, esta comédia de humor negro também é protagonizada por Taheen Modak, Mawaan Rizwan, Jason Flemyng, Sean Pertwee e Thalissa Teixeira.