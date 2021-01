A segunda temporada da série "A Noite de Todas as Almas" estreia-se esta sexta-feira, dia 8 de janeiro, na HBO Portugal. A produção é baseada na trilogia de sucesso de Deborah Harkness.

Descrita como um "thriller romântico", a série "desvenda um mundo de criaturas fantásticas que se escondem em plena luz do dia, com medo das repercussões humanas – são vampiros, bruxas e demónios".

"A brilhante historiadora, Diana Bishop, é uma bruxa que vive na negação da sua herança mágica. Até que a descoberta de um manuscrito antigo a lança no cerne de um perigoso mistério - e no caminho do enigmático vampiro, Matthew Clairmont", resume a HBO em comunicado.

Veja o trailer: