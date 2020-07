"A Ordem" estreou discretamente na Netflix em 2019 e os primeiros episódios passam despercebidos. Com a chegada da segunda temporada, a série despertou a curiosidade dos espectadores e subiu ao top 10 das produções mais assistidas no serviço de streaming, de acordo com o ranking diário.

Descrita como uma "série de fantasia e de suspense", com um lado negro, "A Ordem" segue a vida de Jack (Jake Manley), um jovem que tenta entrar na Ordem Hermética da Rosa Azul, uma organização misteriosa que existe dentro da Universidade de Belgrave.

"Para vingar a morte da sua mãe, um estudante universitário junta-se a uma ordem secreta e acaba por se envolver numa guerra entre lobisomens e praticantes de magia negra", explica a Netflix na sinopse da primeira temporada da série.

Na segunda temporada do melodrama adolescente, que conta com lobisomens pelo meio, "as linhas entre o bem e o mal" ficam ainda mais obscuras. "Os Cavaleiros lutam para recuperar as suas memórias roubadas pela Ordem e desejam vingança. Mas é difícil planear uma vingança quando também estão a lutar com mágicos assassinos, cultos estranhos e demónios que colocam as vidas em risco", avança o serviço de streaming.