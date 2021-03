"Demi Lovato: Dancing with the Devil", uma série original do YouTube, estreou-se esta terça-feira, dia 23 de março. Na plataforma podem ser vistos os dois primeiros episódios da produção que mostra a overdose de fentanil sofrida pela cantora em 2018 e que lhe causou danos cerebrais e cegueira parcial. A série também retrata a sua luta contra o vício.

Apresentados como filme de abertura do festival SXSW, os quatro episódios contêm ainda novos detalhes das agressões sexuais sofridas por Lovato, incluindo uma na noite em que ela teve uma overdose.

Veja os primeiros episódios:

EPISÓDIO 1 - A Perder o Controlo

EPISÓDIO 2 - A 5 minutos da morte

"Dancing with the Devil" conta com a participação da sua família próxima, assim como de Elton John e Christina Aguilera. "Nos últimos dois anos, ouvi muitas histórias sobre a minha vida e o que as pessoas pensam que aconteceu. Eu quero esclarecer o que se passou e revelar tudo aos meus fãs", frisou a artista na conferência de imprensa de apresentação da série documental.

"Fiquei com danos cerebrais e ainda sinto os efeitos disso", revelou ainda a artista.

Em 2018, semanas depois de apresentar pela primeira vez ao vivo, no Rock in Rio Lisboa, o tema "Sober", sobre uma recaída depois de seis anos de sobriedade, Demi Lovato foi encontrada inconsciente na sua casa.