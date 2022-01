Estreia-se esta sexta-feira, dia 28 de janeiro, na Netflix, "The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window". A minissérie protagonizada por Kristen Bell tem chamado a atenção dos espectadores devido ao longo título.

Dos criadores Rachel Ramras, Hugh Davidson e Larry Dorf, a série "é uma abordagem satírica que vai da comédia negra bem regada a vinho ao thriller psicológico, que vai deixar os espectadores a questionarem-se 'quem?', 'quê?', 'porquê?' e 'por que raio?' até ao fim".

"Para a desgostosa Anna (Kristen Bell), todos os dias são iguais. Senta-se com um copo de vinho, olha pela janela e vê a vida passar sem nela participar. Mas quando um bem-parecido vizinho (Tom Riley) e a sua adorável filha (Samsara Yett) se mudam para o outro lado da rua, Anna começa a ver uma luz ao fim do túnel... isto até testemunhar um homicídio macabro. Ou será que estava a ver coisas?", resume o serviço de streaming.

A primeira temporada de The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window" conta com oito episódios de aproximadamente 25 minutos.

Michael Ealy, Mary Holland, Shelley Hennig, Cameron Britton, Christina Anthony e Benjamin Levy Aguilar também fazem parte do elenco. Kristen Bell é ainda produtora executiva da minissérie, juntamente com Will Ferrell, Jessica Elbaum e Brittney Segal para a Gloria Sanchez Productions.