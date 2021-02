No final das "Provas Cegas" do "The Voice Portugal", a produção do programa surpreendeu os mentores com uma atuação extra. Na emissão deste domingo, dia 21 de fevereiro, Rita Rocha foi a última concorrente a subir a palco e conquistou todos os mentores.

Na audição, a jovem interpretou o tema "Havana", popular single de Camila Cabello. "Foi absolutamente brilhante, és uma lufada de ar fresco aqui, obrigada por teres vindo, acho que vais ser um caso muito sério neste programa", sublinhou Carolina Deslandes.

"O talento grandioso da Rita Rocha valeu a abertura de uma vaga extra no The Voice Kids 2021. Os 4 mentores lutaram pela concorrente, mas, no final, só um pôde ser escolhido. A concorrente segue para a próxima fase na equipa da Carolina Deslandes", frisa a produção do programa.

Veja o vídeo: