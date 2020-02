A partir de 17 de fevereiro, o canal AXN Black vai ter uma nova identidade e passará a chamar- se AXN Movies. Em comunicado, o AXN frisa que "a mudança que recompensa os telespectadores com um canal com uma imagem renovada e 100% dedicada aos êxitos da sétima arte".

A programação do AXN Movies destina-se a "um público alargado e inclui os mais variados géneros cinematográficos que prometem satisfazer as várias gerações das famílias portuguesas".

O comunicado avança que "o AXN Movies contará com ciclos de cinema agrupados por género e características comuns como o 'Os filmes da tua vida', que inclui uma seleção de filmes para aproveitar os fins de semana em família, e as 'Grande noite de cinema' dedicadas a filmes de relevo no panorama internacional e que ninguém vai querer perder".

"Depois de Terra", "O Meu Primeiro Beijo", "Mystic River", "Monster's Ball - Depois do Ódio", "Juno", "Cisne Negro", "Fargo", "L.A. Confidential "ou "Whiplash" são alguns dos destaques de programação do canal.

Marta Trigoso, marketing manager do AXN Portugal, assinala que "o que naturalmente já era uma tendência do AXN Black – um canal com maior predominância de cinema –, na insígnia AXN Movies materializa-se a promessa e oferta para os portugueses e famílias: um canal onde se pode encontrar conteúdos de qualidade, exclusivamente dedicado ao que melhor se faz na sétima arte".