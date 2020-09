A série "Alex Rider" chega ao canal AXN esta quinta-feira, dia 17 de setembro, às 22h00, depois de ter estreado no evento digital da Comic Con Portugal 2020 e de ser disponibilizada no serviço AXN Now.

"Alex Rider" tem como base a obra literária de Anthony Horowitz e conta a história de Alex (Otto Farrant), um jovem de 14 anos que é recrutado para o departamento de espionagem do MI6. "Criado pelo tio, é após a sua morte que enfrenta este desafio, percebendo que, afinal, durante toda a sua vida foi treinado para este mundo", explica o canal.

"Numa missão, o adolescente é enviado para um colégio nos Alpes franceses onde vários acontecimentos perturbadores tomam lugar. Tom (Brennock O’Connor) será o grande apoio de Alex nesta jornada pela descoberta da verdade", adianta o AXN em comunicado.