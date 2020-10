"Alguém Tem de Morrer" estreou na passada sexta-feira, dia 18 de outubro, na Netflix. Repleta de "grandes doses de drama", a nova minissérie espanhola chegou ao ranking diário dos conteúdos mais vistos no serviço de streaming no fim de semana de estreia - em Portugal, a produção ocupa o quarto lugar no top de séries.

A aposta criada por Manolo Caro, responsável por "A Casa das Flores", é descrita como uma comédia "escaldante" e conta com a participação de Ester Expósito ("Elite"), Cecilia Suárez ("A Casa das Flores"), Carmen Maura ("Las chicas de oro"), Ernesto Alterio ("Narcos: México" e "As Telefonistas"), Carlos Cuevas ("El ministerio del tiempo"), Alejandro Speitzer ("The Club") e do bailarino Isaac Hernández.

"Em Espanha, na década de 1950, um casal pede ao seu filho que regresse do México para o apresentar à sua noiva, mas ficam chocados quando ele volta com um bailarino", resume a Netflix na sinopse.

Leia algumas das reações:

A narrativa decorre nos anos 1950, em Espanha, onde as aparências e os laços familiares são o mais importante para a sociedade conservadora e tradicional. De acordo com o serviço de streaming, com a série, Manolo Caro consegue fazer "um retrato de uma realidade e de um problema social de um ponto de vista diferente".

"'Alguém Tem de Morrer' é um desafio maravilhoso, é o meu primeiro projeto em Espanha e a primeira comédia externa [fora do México], o que me deixou muito nervoso. Ter este elenco é um sonho que se tornou realidade e torna tudo mais fácil", frisa o criador.