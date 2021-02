Os animadores da Rádio Comercial vão fazer parte do grupo de 100 jurados de "All Together Now", da TVI. O novo programa de talentos, que será apresentado por Cristina Ferreira, estreia-se brevemente.

"Pela primeira vez na história da Media Capital, um programa da TVI vai ter o envolvimento total da Rádio Comercial. Os animadores da rádio mais ouvida no país vão fazer parte do 'All Together Now' e marcar presença em todas as etapas do concurso", revela a Media Capital em comunicado enviado ao SAPO Mag.

Para o grupo, o programa "vive dos concorrentes, mas também dos jurados". "Na versão portuguesa, um dos lugares no júri foi entregue à Rádio Comercial e transformado numa cabine, devidamente decorada com as cores da estação. Numa espécie de dança de cadeiras, os animadores da Comercial vão rodando entre si, sendo certo que terão sempre uma palavra a dizer e emprestarão o seu conhecimento musical a todos os programas", explica o canal.

"Para além disso, estão a ser preparadas várias dinâmicas e surpresas que vão imprimir ao 'All Together Now' o registo descontraído e animado que caracteriza a Rádio Comercial e que tão bem se adequa ao programa – ou não fosse este um formato de entretenimento e de música, área de expertise da rádio, que se adequa a públicos de todas as idades", adianta o comunicando.