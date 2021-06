Catarina Castanhas é a grande vencedora da primeira edição portuguesa do "All Together Now". A final do programa de talentos da TVI foi para o ar este domingo, dia 27 de junho.

Com a vitória, a artista vai assinar um contrato discográfico com a Warner Music Portugal.

Na final, Patrícia Palhares, Miguel Moura, Rita Tavares, Flaviana Borges, Nataliya Stepanska, Daniela Soares e Ricardo Ferreira também lutaram pela vitória. A final começou "com grandes duelos, à semelhança do que assistimos nas semifinais, ou seja, os oito candidatos foram divididos em quatro duelos e para passarem à segunda fase da final precisaram de primeiro vencer o seu adversário", explicou a TVI.

Veja o vídeo: