"All Together Now", novo programa de talentos da TVI, estreia-se no próximo domingo, dia 7 de março, e já está a ser preparada uma emissão especial para o final da primeira temporada. Nas redes sociais, Cristina Ferreira revelou que se encontram abertas inscrições para crianças.

"Tenho aqui uma surpresa para os mais pequeninos que gostam de cantar e que querem estar no palco do ‘All Together Now’. Se tiverem entre 7 e 14 anos, têm agora a oportunidade de se inscreverem para depois estarem no maior espetáculos de talentos do mundo", contou a apresentadora em fevereiro.

De acordo com o site Fantastic, os castings deverão arrancar em breve.