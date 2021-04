Na passada sexta-feira, dia 2 de abril, a TVI apostou na emissão especial de "All Together Now Kids". A edição dedicada aos pequenos talentos contou com apenas uma gala, onde foi escolhida a vencedora - depois de duas atuações, os jurados deram a vitória a Margarida Rotilo.

Mas a jovem vencedora não foi a única protagonista da emissão do programa de talentos apresentado por Cristina Ferreira. No concurso, Maria Clara, de 12 anos, subiu ao palco para cantar o tema "Lisboa Não Sejas Francesa".

No final da atuação, a avó da concorrente subiu a palco e protagonizou um dos momentos mais marcantes de "All Together Now Kids". O momento foi um dos mais comentados da noite nas redes sociais.

Em palco, a avó Joana e a sua neta interpretaram ainda o tema original - veja aqui o vídeo.

Veja o momento: