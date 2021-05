A TVI voltou a apostar em "All Together Now Kids". A segunda edição do programa de talentos com crianças e jovens foi para o ar este domingo, dia 2 de maio.

Diogo Abreu, de 12 anos, foi uma das estrelas da noite. No palco da Altice Arena, em Lisboa, o jovem concorrente interpretou "Melodia da Saudade", tema de Fernando Daniel, e conquistou 95 dos 100 jurados.

"Queria dedicar esta música ao meu avô e ao meu bisavô que faleceram em 2020", contou o concorrente.

Veja aqui o vídeo.