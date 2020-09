A Amazon cancelou a minissérie "Cortés y Moctezuma", que tinha Javier Bardem como protagonista e Gael García Bernal e Diego Luna como produtores executivos.

As filmagens do épico de quatro episódios tinham sido interrompidas em março por causa da pandemia, após duas semanas de rodagem no México.

A mesma razão levou agora a plataforma a decidir não retomar: com argumento de Steve Zaillian, que ganhou um Óscar com "A Lista de Schindler", tratava-se de uma produção gigantesca com cenários complexos a ocupar vários estúdios no México, réplicas de pirâmides e centenas de figurantes.