O serviço de conteúdos em streaming Amazon Prime Video chegou ao MEO, anunciou a marca de consumo da Altice Portugal esta segunda-feira, dia 3 de maio. Em comunicado, o operador frisa que o lançamento da plataforma "dá continuidade a uma abordagem de investimento em conteúdos de qualidade, reforçando a liderança como operador de comunicações".

"A partir de hoje, os clientes MEO Fibra com MEOBox 4K, MEO Android TV e Apple TV, que subscrevam o Amazon Prime Video podem desfrutar de novos conteúdos de entretenimento com a melhor qualidade de imagem Ultra HD 4K", frisa o MEO em comunicado.

Do catálogo do serviço de streaming fazem parte produções como "The Boys", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Sound of Metal", "Borat, o Filme Seguinte: Entrega de Suborno Prodigioso a Regime Americano Para Fazer Benefício à Outrora Gloriosa Nação do Cazaquistão", "Without Remorse" ou "Fleabag".

O serviço Amazon Prime Video encontra-se disponível por 5,99 euros para clientes MEO Fibra com MEOBox 4K, na posição 87, e também na MEO Android TV e Apple TV.

"As novas adesões beneficiam de um período de experimentação gratuito de sete dias", frisa o MEO.