Ângelo Rodrigues foi um dos convidados do grupo Roda Bota Fora para os espetáculos no Teatro Villaret, em Lisboa. O vídeo da participação do ator foi partilhado no Youtube esta quarta-feira, dia 19 de fevereiro, e em menos de 24 horas foi visto mais de 32 mil vezes.

"Eu vim aqui só fazer uma perninha", começou por brincar o ator. "Eu estive em coma há dois meses no hospital e ainda assim continuo com melhor aspecto que o Daniel Carapeto [um dos humorista do grupo]", gracejou.

"Eu sei que cometi um erro que me ia custando a vida e queria aproveitar este momento para vos dizer que tenho vergonha... e queria pedir mesmo desculpa. Era uma coisa que eu não deveria ter feito... é verdade, eu nunca deveria ter entrado nos 'Morangos com Açúcar", brincou Ângelo Rodrigues.

Veja aqui o vídeo (minuto 9).

