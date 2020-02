O jogador Cristiano Ronaldo e o treinador Jorge Jesus vão estar em destaque no próximo "Esporte Espetacular". O programa vai para o ar este domingo, dia 9 de fevereiro, às 16h15, e pode ser visto em exclusivo pelos assinantes do Globo Now, canal disponível por subscrição em todos os operadores.

"O 35.º aniversário de Cristiano Ronaldo, celebrado no dia 5, é o mote para uma reportagem que vai mostrar como o futebolista se tornou numa referência para os jovens brasileiros, que imitam o visual e a forma de jogar do avançado", avança o canal. "A equipa do ‘Esporte Espetacular’ encontrou um menino batizado de Cristiano Ronaldo, em homenagem ao jogador, e levou o ex-lateral Cesar Prates, que diz ter ensinado o CR7 a cobrar faltas, à escolinha do Sporting, situada em Florianópolis, para interagir com as crianças", acrescenta o comunicado.

No mesmo programa será também exibida uma entrevista exclusiva a Tite, selecionador do Brasil, que faz uma análise ao sucesso de Jorge Jesus no Flamengo.

O programa "Esporte Espetacular" é exibido aos domingos, às 16h15, no Globo Now. Entre os dias 14 e 20 de fevereiro, o canal vai estar em sinal aberto em todos os operadores.