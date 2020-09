No final da tarde deste sábado, 19 de setembro, Cristina Ferreira e Pedro Teixeira voltam a encontrar-se em "Apanha Se Puderes". No teaser revelado pela TVI, o canal avança que vai ser emitido um "episódio inédito" da "dupla maravilha".

"Este sábado é especial. A Cristina entra em cena. O 'Apanha se Puderes' está de volta. Episódio inédito do concurso que marcou as tardes da televisão em Portugal, com Cristina Ferreira e Pedro Teixeira", avançou a estação de Queluz de Baixo em rodapé.

Veja o teaser: